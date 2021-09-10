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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Засідання Верховної Ради 10 вересня: онлайн-трансляція

Верховная Рада

У п’ятницю, 10 вересня, народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. На порядку денному Верховної Ради низка важливих законодавчих ініціатив.

Онлайн-транляцію засідання Верховної Ради 10 вересня 2021 року дивіться на Фактах ICTV.

Засідання Верховної Ради 10 вересня – онлайн-трансляція

У першому читанні 10 вересня нардепи розглянуть законопроект №5399, що вносить зміни до Податкового кодексу щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії.

Також на порядку денному нардепів законопроекти №3758 та №5461 щодо академічної доброчесності. Ці ініціативи спрямовані на боротьбу з плагіатом у наукових працях, а також перешкоджатимуть написанню наукових робіт на замовлення.

У другому читанні серед іншого Верховна Рада розгляне законопроект №3427, який передбачає зміни до закону Про рекламу щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Також на розгляді буде законопроект №4358 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Детальніше про порядок денний Ради 10 вересня читайте у матеріалі.

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