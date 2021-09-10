Україна уже рухається шляхом реформ і запроваджує необхідні зміни, зокрема і в сфері боротьби з корупцією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі YES Brainstorming.

Глава держави зазначив, що наразі в світі склалося викривлене уявлення про Україну як про нібито єдину країну, де існує корупція, де начебто відсутні реформи, зокрема в судовій сфері, та немає змін в армії.

– Це така пародія на Україну… Мені здається, що завдяки різній інформаційній політиці за деякий час вибудувалося таке карикатурне відчуття, карикатурне відношення до України, до українця, – наголосив Зеленський.

Президент як приклад навів Кремнієву долину в США, де працює багато українських спеціалістів. Крім того він поінформував, що в Україні наразі також працюють близько 240 тисяч IT-спеціалістів.

– В Україні на сьогодні десь біля 240 тисяч айтішників. Ми найпотужніші в Європі з цього приводу. Ми реально діджитал-столиця Європи. А там, де цифра, там немає корупції, – зазначив президент.

Згадав Володимир Зеленський і про український бізнес, який вистояв у коронавірусну кризу, та агрокомпанії, які є потужними експортерами в світі.

У зв’язку з цим президент наголосив, що в Україні вже відбулися зміни на шляху реформ.

– Я не з тих президентів, не з тих людей, які, коли нам кажуть про корупцію чи про реформи, відповідають: так, вибачте, ми обов’язково змінимося. Ніхто не побачив – ми вже змінились, ми на цьому шляху. Ми проголосували ту судову реформу, про яку всі запитують, – заявив Зеленський.

Прокоментував глава держави і критику міжнародної спільноти щодо запровадження реформ в Україні. За словами Володимира Зеленського, нашій країні наразі потрібні не стратегічні партнери, а стратегічні друзі.

– Мені здається, що Україна вже на іншій стадії: нам потрібні не стратегічні партнери, а стратегічні друзі. Партнери нехай говорять про те, чого нам не вистачає. А друзі – нехай доєднуються до України, – пояснив Зеленський.

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