Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що питання припинення вогню та врегулювання конфлікту на сході країни слід внести до розгляду на зустрічі в Нормандському форматі.

Про це він заявив під час форуму YES Brainstorming, який проходить у Києві 11 вересня. За його словами, Україна також хоче винести на переговори питання щодо запуску російського газопроводу Північний потік-2.

– Ми вважаємо абсолютно логічним додати до таких важливих питань як припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту. Я вважаю, що продовження транзиту газу – серйозний запобіжник масштабній агресії РФ проти України, – заявив Єрмак.

Голова Офісу президента закликав міжнародну спільноту підтримати Україну, яка прагне внести питання Північного потоку-2 для розгляду під час зустрічі в Нормандському форматі.

Нормандський формат — зустрічі у чотиристоронньому форматі, де обговорюють питання щодо збройної агресії Росії проти України.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоче провести ще одну зустріч до того, як піде зі своєї посади. Вона має намір зібрати чотирьох президентів (України, Німеччини, Франції, Росії) та обговорити ситуацію на Донбасі.