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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Врахуємо недоліки: Разумков про передачу закону про деолігархізацію Венеціанській комісії

дмитро разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що передача законопроекту про деолігархізацію Венеціанській комісії – правильне рішення. На його думку, висновок дасть можливість врахувати надалі можливі недоліки та розробити якісний закон.

Про це Разумков заявив під час форуму YES Brainstorming, який проходить у Києві 11 вересня. На його думку, об’єктивність Венеціанської комісії не викликає ніяких питань в опозиції та влади.

Разумков наголосив, що висновок може підтвердити бажання України щодо проведення реформи або врахувати можливі недоліки, якщо вони є. Таким чином закон буде якомога якіснішим, відповідатиме як Конституції України, так і міжнародним принципам.

За його словами, раніше до нього звернулися уповноважена ВР з прав людини та чотири парламентські фракції з проханням направити законодавчу ініціативу в консультативний орган при Раді Європи.

Вчора, 10 вересня, голова ВР направив законопроект №5599 до Венеціанської комісії за висновком. Рада ухвалила його 1 липня у першому читанні.

Попри регламент, під час засідання не розгледіли альтернативні законопроекти. В Європейському Союзі порекомендували доопрацювати законопроект, оскільки, на думку парламентського комітету з питань інтеграції України в ЄС, його ухвалення у нинішній редакції суперечить принципу правової визначеності.

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Фото: УНІАН

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