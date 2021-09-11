Зменшення транзиту газу через Україну може нашкодити властивостям палива – Вітренко

Зниження тиску російським газовим монополістом ВАТ Газпром у трубах української газотранспортної системи може призвести до технічної несправності газопроводу України.

Таку думку в кулуарах саміту YES висловив глава правління українського підприємства Юрій Вітренко.

За його словами, зниження обсягів транзиту через Україну у випадку, якщо буде запущено Північний потік-2, призведе до змін фізико-хімічних властивостей газу. Це, в свою чергу, буде викликати питання у кінцевих споживачів на західному кордоні України.

– Якщо Газпром нічого не буде прокачувати через українську ГТС – то нам навіть простіше: не буде жодних зобов’язань перед ними. Але якщо росіяни будуть давати якісь невеликі обсяги, або дуже сильно їх варіювати – виникнуть проблеми, – сказав очільник Нафтогазу.

Вітренко також зазначив, що в такому випадку європейські оператори зможуть звинуватити Україну в порушенні умов контракту за властивостями газу, що поставить під питання її надійність, як країни-транзитера.

Чиновник також додав, що в умовах транзитного контракту містяться положення, які, можуть захистити Київ в разі розглядів в міжнародних арбітражах.

Фото: прес-служба Міненерго