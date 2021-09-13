Байден підтримав прагнення України стати членом НАТО – Зеленський

Президент США Джо Байден підтримав прагнення України стати членом НАТО. За його словами, Україна повинна перебувати у складі Північноатлантичного альянсу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю одному з американських видань.

– Він сказав: я думаю, що ви повинні бути там (у складі НАТО, – Ред.), проте це залежить не лише від мене, – процитував український президент американського лідера.

Зустріч Зеленського та Байдена відбулася 1 вересня на території Вашингтона у США. Президент України перебував в Америці з офіційним візитом з 31 серпня до 2 вересня.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вперше візит двох президентом був таким комплексним та результативним. Під час зустрічі уряд США вкотре підтримала Україну в боротьбі зі збройною агресією Російської Федерації.

За словами Кулеби, це означає активне залучення Вашингтона до мирного врегулювання конфлікту на сході української держави та зміцнення обороноздатності. Глава МЗС впевнений, що це стане початком нового якісного етапу у відносинах України та Америки.