Кабінет міністрів затвердив нові карантинні правила, відповідно до яких, деякі заклади під час локдауну зможуть працювати без обмежень за умови вакцинації 80% працівників.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі Факти ICTV уникнув прямої відповіді на запитання щодо того, хто контролюватиме відсоток вакцинованих під час локдауну.

– По-перше, треба все-таки прищеплювати культуру свідомості та самоконтролю. По-друге, у нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти.

Очільник МОЗ наголосив, що така норма з’являється не вперше. Наразі закон Про захист населення від інфекційних хвороб передбачає так званий декретований контингент. Це коли до роботи у певних сферах допускаються лише вакциновані люди, або ті, хто пройшли медичні огляди.

– Є Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів і Національна поліція. Ці механізми відпрацьовують, якщо буде виявлений випадок порушень, будуть жорсткі адміністративні речі.

13 вересня Кабінет міністрів вніс зміни у постанову, що встановлює карантинні правила. Вони наберуть чинності за сім днів з моменту публікації.

Оновлені правила передбачають Covid-сертифікати двох типів – жовті та зелені, в яких буде вказана інформація про вакцинацію, одужання від коронавірусу чи негативний результат тесту (діє 72 год).

Дані про перше щеплення будуть вносити в жовтий сертифікат, про друге – у зелений.

У разі запровадження жовтого рівня карантину, навчальні заклади зможуть працювати за наявності у 80% працівників жовтого чи зеленого Covid-сертифікатів.

Спортивні зали, басейни, кінотеатри та інші культурні заклади функціонуватимуть без обмежень жовтого рівня, якщо всі відвідувачі та мінімум 80% персоналу матимуть жовтий або зелений Covid-сертифікат.

Детальніше про нові карантинні правила в Україні читайте у матеріалі.