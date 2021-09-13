Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю американському телеканалу CNN сказав, що порівнювати Україну з Афганістаном некоректно.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання ведучого Фаріда Закарії про те, чи не боїться Україна втратити підтримку США, як і Кабул.

Журналіст також нагадав вислів секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що “країна йде до розпаду, а Білий дім в певний момент і не згадає про своїх київських прихильників”, а статус основного союзника США поза НАТО не допоможе.

За словами українського президента, неможливо порівнювати Україну і Афганістан, оскільки Україна не залежить від Америки так сильно.

– Я не думаю, що ми можемо порівнювати це – Україну і Афганістан. Україна не так залежна від США, як був Афганістан, – сказав Зеленський.

Зеленський також нагадав, що Україна змогла відстояти свою державність у 2014 році, попри колосальну нерівність сил із російською армією на той момент і відсутність зовнішньої підтримки.

У цьому ж інтерв’ю очільник держави розповів, що президент США Джо Байден цілком підтримує прагнення України стати членом НАТО.