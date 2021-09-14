Разумков пояснив, чому закон про деолігархізацію передали Венеційській комісії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому закон про деолігархізацію передали на розгляд Венеційській комісії. В ефірі Свободи слова на ICTV він зазначив, що правила одні для всіх.

– Протягом останніх двох років ми шість разів від Верховної Ради надсилали запити до Венеційської комісії. Наразі з відповідним проханням звернулися чотири опозиційні фракції, представлені в парламенті, і уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Не зважати на позицію всіх опозиційних фракцій я не міг, – зазначив він.

Крім того, Дмитро Разумков нагадав, що регламент Верховної Ради не забороняє депутатам розглядати законопроект навіть якщо він перебуває на розгляді у Венеційської комісії.

Тому, на думку голови Верховної ради, висновки Венеційської комісії повинні тільки підтвердити, що народні депутати все роблять правильно.

Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів в першому читанні 1 липня. Його підтримали 275 народних депутатів: представники фракцій Слуга народу, Відродження та частково депутати від групи За майбутнє.

На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти. У парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно із положеннями законопроекту, рішення про внесення тієї чи іншої особи до реєстру олігархів прийматиме Рада національної безпеки і оборони (РНБО). А вони, відповідно, будуть затверджуватися указами президента України.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. За її словами, результати проведеного аналізу показали невідповідність положень документа конституційним нормам, крім того, закон порушує права та свободи людини.

У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) для експертного висновку Венеціанської комісії.