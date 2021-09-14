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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Разумков прокоментував інформацію про своє можливе усунення з посади

дмитро разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував чутки про своє ймовірне усунення з посади. В ефірі Свободи слова на ICTV він пояснив, що відкликати його може лише Верховна Рада.

– Відкликати з посади мене може лише Верховна Рада України. Для ціього є спеціальна процедура. Станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з такою пропозицією. Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються. Але я такий, як є, і змінюватися теж не буду, – зазначив він.

Тим часом у  Кабінеті міністрів можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. Активні переговори з потенційними кандидатами на їхні посади почали проводити ще півтора місяці тому.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Він не назвав прізвища міністрів, яких можуть замінити. Але нардеп спростував інформацію про можливе звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Фото: УНІАН

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