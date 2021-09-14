У 2021 році заплановано надходження від приватизації в бюджет 12 млрд грн. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції.

– Цього року розпочалась велика відкрита приватизація. Готується до продажу низка об’єктів. Ми очікували продати 12 об’єктів, – пояснив прем’єр-міністр.

Як зазначив Шмигаль, із об’єктивних причин шість теплоелектроцентралей передані від Фонду держамайна в управління НАК Нафтогазу для того, щоб підготуватись і пройти опалювальний сезон.

– Коли робота і питання заборгованості будуть залагоджені на тих підприємствах, відповідно приватизацію продовжать. Але вже не цього року, – зауважив міністр.

Також Шмигаль повідомив, що у листопаді відбудеться конкурс щодо об’єднаної гірнично-хімічної компанії.

Зараз дивляться

– Це буде один із найбільших об’єктів великої приватизації 2021 року. Його початкова ціна 3,7 млрд грн, – зауважив очільник уряду.

За словами Шмигаля, цього року в уряді заплановано надходження від приватизації в бюджеті 12 млрд грн.

Відзначимо, що на початку лютого 2021 року Верховна Рада розблокувала велику приватизацію в Україні, ухваливши закон №4543.

Раніше Фонд держмайна відклав приватизацію шести обленерго, які перебувають у власності держави, і Одеського припортового заводу. Спочатку ці об’єкти планували продати в другому півріччі 2021 року, але тепер дату запланували на перше півріччя 2022 року.

Окрім того, в Україні є список підприємств, що не підлягають приватизації. Зараз у переліку 650 держоб’єктів. Серед них Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України.

Детальніше про те, які об’єкти хочуть продати, а які не підлягають приватизації, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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