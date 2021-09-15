Уряд на засіданні 15 вересня схвалив проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік. Цього ж дня документ передадуть на реєстрацію до Верховної Ради.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у проекті закладено доходи держбюджету у розмірі 1,277 трлн грн, що на 161 млрд грн більше порівняно з 2021 роком. Видатки сягнуть 1,465 трлн грн (збільшення на 103,1 млрд грн).

Представляючи проект головного кошторису держави, глава уряду сказав, що у держбюджеті-2022 закладено зменшення дефіциту до 3,5% та рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП – близько 4%.

Серед іншого передбачено кошти на зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

На індексацію пенсій з 1 березня для всіх категорій пенсіонерів уряд пропонує передбачити 28,2 млрд грн.