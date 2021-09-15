Списки олігархів повинна складати незалежна комісія при НАЗК – Разумков

Списки олігархів у разі ухвалення закону про деолігархізацію повинна складати незалежна комісія. Створити її потрібно при Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, зазначивши, що визначати, хто саме належить до олігархів, повинна максимально незалежна структура.

– Я вважаю, що вирішувати, хто є олігархом, повинна незалежна комісія, обрана на конкурсній основі, що працює на громадських засадах. Тоді не буде такого великого навантаження, адже об’єктивно включити до категорії олігархів у нас можна не так багато людей в країні. А у РНБО взагалі немає функцій визнавати ту чи іншу людини будь-ким, – зазначив він.

Також Дмитро Разумков нагадав: те, що законопроект про деолігархізацію перебуває на розгляді Венеційської комісії, не є перешкодою для його розгляду в другому читанні в парламенті.

Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів в першому читанні 1 липня. Його підтримали 275 народних депутатів: представники фракцій Слуга народу, Відродження та частково депутати від групи За майбутнє.

На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти. У парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно із положеннями законопроекту, рішення про внесення тієї чи іншої особи до реєстру олігархів прийматиме Рада національної безпеки і оборони (РНБО). А вони, відповідно, будуть затверджуватися указами президента України.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. За її словами, результати проведеного аналізу показали невідповідність положень документа конституційним нормам, крім того, закон порушує права та свободи людини.

У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) для експертного висновку Венеціанської комісії.