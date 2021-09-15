У бюджеті-2022 закладено рекордне зростання ВВП – Шмигаль

У проекті державного бюджету на 2022 рік закладено зменшення дефіциту до 3,5% та рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП – близько 4%.

Про це заявив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи проект головного кошторису держави.

– Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований і реалістичний – це бюджет модернізації країни, відновлення економіки. Ключовими пріоритетами залишились медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців, – наголосив глава уряду.

Серед основних макропараметрів – зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП — як результат реформ.

На медицину, за словами Шмигаля, передбачено 193 млрд грн, що на 31 млрд більше, ніж цього року. Завдяки цьому у 2022 році мінімальна зарплата лікаря збільшиться до 20 тис. грн, а середня – до 22,5 тисяч.

На освіту передбачено 190 млрд грн. Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч, що забезпечить підвищення зарплат вчителям та стипедій студентам.

А бюджет Пенсійного фонду збільшено на 31 млрд грн – до 531 млрд грн. Додатково, на індексацію всіх пенсій з 1 березня, передбачено 28,2 млрд грн.

Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн, перерахунок пенсій чорнобильцям — 2,5 млрд грн.

Ще одна важлива стаття – 5,95% ВВП направлено на сектор безпеки та оборони.

– Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військових на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. 5,5 млрд грн пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб, – сказав Шмигаль.

У комітеті парламенту з питань бюджету прогнозують, що проект бюджету презентують у сесійній залі 21 вересня. Рада повинна розглянути та ухвалити документ до 20 жовтня.