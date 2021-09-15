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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Україна повертає роль активної та впливової держави Центральної Європи – Кулеба

дмитро кулеба

Україна повертає собі роль активної та впливової держави Центральної Європи, оскільки завжди належала саме до цього регіону історично, політично та культурно.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ухвалена вперше за 30 років з ініціативи президента Володимира Зеленського Стратегія зовнішньополітичної діяльності передбачає, що Україна повертає собі роль активної та впливової держави Центральної Європи. Україна завжди належала саме до цього регіону історично, політично та культурно. Наша ідентичність – центральноєвропейська, – зауважив він.

Крім того, Дмитро Кулеба додав, що Україна зміцнює регіональне лідерство. Так, минулого року наша країна вперше за 70 років очолила Дунайську комісію, а цьогоріч вперше взяла участь в міністерській зустрічі Центральноєвропейської п’ятірки та зустрічі союзників східного флангу НАТО.

Також очільник МЗС додав, що Україна активно співпрацює з Вишеградською четвіркою та прагне отримати статус партнера ініціативи Трьох морів.

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Розповів Дмитро Кулеба і про плани провести саміт глав держав Люблінського трикутника. За його словами, нові альянси України є відповіддю на політичні виклики у регіоні і зміцнюють нашу національну безпеку.

Джерело: МЗС України

Фото: МЗС України

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