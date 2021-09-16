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Дмитро Кудрявцев |

Депутати заслухають екс-очільника ГУР у справі щодо вагнерівців у закритому режимі

Верховна Рада

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба буде давати свідчення у справі щодо зриву спецоперації із затримання бійців ПВК Вагнер 20 вересня.

Про це розповіла депутат фракції Слуга народу, очільниця тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар’яна Безугла.

– Засідання відбудеться в понеділок, 20 вересня, о 9.00. Бурбу буде заслухано в режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки. Засідання пройде у закритому режимі, – повідомила Безугла.

Вона також додала, що в понеділок ТСК планує заслухати додаткових свідків у справі ПВК Вагнера, обробити матеріали й обговорити з правоохоронними органами нинішній статус розслідування та перспективи відкриття кримінальних проваджень.

Після цього почнеться розробка порядку підготовки звіту ТСК, узгодження проміжного висновку і плану розгляду питань Іловайської трагедії.

Крім того, буде розглянуто співпрацю посадових осіб, зокрема глави Опозиційною платформи – За життя Віктора Медведчука, з Російською Федерацією.

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