18 вересня в Нью-Йорку відбудеться міжнародна конференція Тридцятирічна ретроспектива української незалежності.

Організатор – Центр американо-українських відносин. Конференція відбуватиметься в переддень імовірного візиту президента України Володимира Зеленського на 76-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН.

Головна тема конференції – стійкість українських державних та громадських інституцій впродовж 30-ти років відновленої державності та їх здатність відповідати на сучасні виклики та загрози.

Серед учасників – провідні українські та американські дипломати, бізнесмени та політики. Серед них, зокрема, Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США з політичних питань, Курт Волкер – колишній посол США в НАТО та спецпредставник в Україні, та Джон Хербст, колишній посол США в Україні.

Також серед учасників – представники аналітичного центру Американська рада зовнішньої політики, Jamestown Foundation, Harvard Ukrainian Research Institute, Belfer Center Harvard University, Potomac Foundation та Heritage Foundation.

Партнером і спонсором конференції став канадський бізнесмен українського походження Майкл Юркович, який здійснює великий інвестиційний проект у відновлювальну енергетику в Україні як президент компанії TIU Canada.

Зараз він веде в Україні судову боротьбу за захист однієї зі своїх інвестицій – сонячну електростанцію в місті Нікополь. Водночас захист іноземних інвестицій є однією з пріоритетних задач президента України Володимира Зеленського, які він озвучив на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

– Зріла держава – це держава, яка захищає інвестиції у власну економіку. 30-річчя незалежності – це час ставати зрілими та відповідальними, – сказав Юркович у коментарі нашому журналісту.

Джерело: Gazeta.ua

Фото: Gazeta.ua