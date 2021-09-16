Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Владислава Ткаченко |

Нуланд візьме участь в україно-американській безпековій конференції до 30-річчя незалежності України

Нуланд візьме участь в україно-американській безпековій конференції до 30-річчя незалежності України

18 вересня в Нью-Йорку відбудеться міжнародна конференція Тридцятирічна ретроспектива української незалежності.

Організатор – Центр американо-українських відносин. Конференція відбуватиметься в переддень імовірного візиту президента України Володимира Зеленського на 76-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН.

Головна тема конференції – стійкість українських державних та громадських інституцій впродовж 30-ти років відновленої державності та їх здатність відповідати на сучасні виклики та загрози.

Читайте
Україна не може стати членом НАТО тільки через бажання - Волкер

Серед учасників – провідні українські та американські дипломати, бізнесмени та політики. Серед них, зокрема, Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США з політичних питань, Курт Волкер – колишній посол США в НАТО та спецпредставник в Україні, та Джон Хербст, колишній посол США в Україні.

Також серед учасників – представники аналітичного центру Американська рада зовнішньої політики, Jamestown Foundation, Harvard Ukrainian Research Institute, Belfer Center Harvard University, Potomac Foundation та Heritage Foundation.

Партнером і спонсором конференції став канадський бізнесмен українського походження Майкл Юркович, який здійснює великий інвестиційний проект у відновлювальну енергетику в Україні як президент компанії TIU Canada.

Зараз він веде в Україні судову боротьбу за захист однієї зі своїх інвестицій – сонячну електростанцію в місті Нікополь. Водночас захист іноземних інвестицій є однією з пріоритетних задач президента України Володимира Зеленського, які він озвучив на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

– Зріла держава – це держава, яка захищає інвестиції у власну економіку. 30-річчя незалежності – це час ставати зрілими та відповідальними, – сказав Юркович у коментарі нашому журналісту.

Джерело: Gazeta.ua

Фото: Gazeta.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка