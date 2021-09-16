Ситуація із залученням жителів тимчасово окупованих територій України до виборів у Держдуму РФ є порушенням міжнародного права. А тому Київ фіксуватиме цей процес, аби згодом притягнути Росію до відповідальності.

Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Росія невипадково відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, які Україна наразі не контролює.

– Відсутність цих місій сприяє зусиллям Росії з влаштування виборчих каруселей, підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей. Але ще раз наголошу, що, відповідно до міжнародного права, єдиний статус, яким володіє РФ в Криму та в окремих районах Луганської та Донецької областей – це держава-окупант. І те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права, – пояснив Кулеба.

Міністр уточнив, що Київ реагуватиме на так звані вибори за відпрацьованою схемою: фіксуватиме порушення та звертатиметься до міжнародних партнерів.

– Я розумію, що ми ці вибори не скасуємо, і росіяни зараз зроблять те, що вважають за потрібне, оскільки вони контролюють цю територію. Але всьому приходить свій кінець, і я переконаний, що російській окупації кінець теж прийде, – зазначив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що після деокупації українських територій Росії доведеться відповідати за всі зафіксовані правопорушення.

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Вибори депутатів Державної думи РФ VIII скликання повинні відбутися в єдиний день голосування – 19 вересня 2021 року.

Російська влада планує провести їх також на території окупованого Криму і міста Севастополя. Крім того, в РФ хочуть залучити до голосування громадян України, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і примусово отримали російські паспорти.

8 вересня Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти із закликом не визнавати вибори в Державну думу Росії, які проводитимуть на окупованих територіях України. Нардепи закликали міжнародну спільноту запровадити санкції щодо причетних до порушень осіб.