30 років тому, 17 вересня 1991 року, в Україні було створено Кабінет міністрів України – вищий колегіальний орган.

Правовими попередниками Кабміну незалежної України до 1991 року були Рада Міністрів УРСР і Рада Народних Комісарів УРСР.

З того часу уряд пережив чимало подій та змін, його очолювали десятки прем’єр-міністрів. З цієї нагоди Факти ICTV пропонують перевірити свої знання про діяльність Кабінету міністрів та пройти тест.

Цікаві факти про Кабінет міністрів України