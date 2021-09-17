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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

30 років з дня створення уряду: цікаві факти про Кабмін (тест)

30 років з дня створення уряду: цікаві факти про Кабмін (тест)

30 років тому, 17 вересня 1991 року, в Україні було створено Кабінет міністрів України – вищий колегіальний орган.

Правовими попередниками Кабміну незалежної України до 1991 року були Рада Міністрів УРСР і Рада Народних Комісарів УРСР.

З того часу уряд пережив чимало подій та змін, його очолювали десятки прем’єр-міністрів. З цієї нагоди Факти ICTV пропонують перевірити свої знання про діяльність Кабінету міністрів та пройти тест.

Цікаві факти про Кабінет міністрів України

  • Будівля Кабінету міністрів України розташована на вул. Грушевського, 12/2 і є найбільшою адміністративною будівлею Києва.
  • За час незалежності в Україні змінилося 20 прем’єр-міністрів.
  • Прем’єр міністр призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента.
  • Першим прем’єр-міністром був Вітольд Фокін.
  • Засідання уряду вважається правомірним, якщо на ньому присутня більша частина посадового складу.
  • В Україні діє 20 міністерств, яким підпорядковано 49 центральних органів державної влади.
  • У будівлі Кабміну розташований Музей історії урядів України, який розповідає про діяльність всіх урядів держави.

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