30 років тому, 17 вересня 1991 року, в Україні було створено Кабінет міністрів України – вищий колегіальний орган.
Правовими попередниками Кабміну незалежної України до 1991 року були Рада Міністрів УРСР і Рада Народних Комісарів УРСР.
З того часу уряд пережив чимало подій та змін, його очолювали десятки прем’єр-міністрів. З цієї нагоди Факти ICTV пропонують перевірити свої знання про діяльність Кабінету міністрів та пройти тест.
Цікаві факти про Кабінет міністрів України
- Будівля Кабінету міністрів України розташована на вул. Грушевського, 12/2 і є найбільшою адміністративною будівлею Києва.
- За час незалежності в Україні змінилося 20 прем’єр-міністрів.
- Прем’єр міністр призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента.
- Першим прем’єр-міністром був Вітольд Фокін.
- Засідання уряду вважається правомірним, якщо на ньому присутня більша частина посадового складу.
- В Україні діє 20 міністерств, яким підпорядковано 49 центральних органів державної влади.
- У будівлі Кабміну розташований Музей історії урядів України, який розповідає про діяльність всіх урядів держави.