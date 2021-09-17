Україні не потрібно зациклюватися на Північному потоці-2, а дивитися в майбутнє – Держдеп

Україні не потрібно зациклюватися на Північному потоці-2, а дивитися в майбутнє. Зокрема, інтегруватися в єдиний енергетичний простір Європи.

Про це заявив старший радник Державного департаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

За його словами, для інтеграції країна повинна посилити розвиток атомної та відновлюваної енергії. Хохштейн впевнений, що інтеграція України в єдиний енергетичний простір Європи дозволить зробити поновлювану і ядерну енергію дешевшою.

– Потрібно ефективно використовувати поклади українських енергетичних родовищ, а не тільки говорити про Північний потік-2 і газ з Росії. Чому не прибрати цю зброю? Чому не сказати, що російський газ не так вже й важливий? – сказав Хохштейн.

Представник Держдепу зазначив, що Україна може змінити наявний кошик енергоресурсів відмовою від вугілля і розширенням джерел відновлюваної та атомної енергії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України. Вона займатиметься напрацюванням пропозицій по Північному потоку-2.