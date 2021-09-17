Україні треба подорослішати: інтерв’ю Резнікова про глобальні цілі та приватне життя

Коли буде мир в Україні, що для цього треба, скільки грошей йому вистачить на життя та який найбільший гонорар пропонували – на ці та інші запитання віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та відомий юрист Олексій Резніков відповів в ексклюзивному інтерв’ю Ранку у великому місті на ICTV.

Він сказав, що немає відповіді – коли буде мир, але він точно буде – і не на засадах капітуляції, а на засадах перемоги.

Саме відновлення миру в Україні Резніков назвав однією з головних цілей, а ще – відновлення нормальних стосунків між людьми та досягнення нашою державою рівня лідерів цивілізованого світу.

А щоб стати успішною, Україні, на думку віце-прем’єра, треба подорослішати:

– Припинити чекати допомоги від зовнішнього світу, почати працювати самій на себе, подорослішати.

Свою ж роботу на посаді міністра він оцінив у вісім балів за 10-бальною шкалою:

– Це нескромно, але вісім.

Говорячи про найбільший гонорар, який йому пропонували як юристу, Резніков сказав, що це було $150 тис., але він відмовився, оскільки справа здалась аморальною.

Запевнив, що живе скромно, і на життя йому цілком вистачить 50 тис. грн на місяць, а накопичених статків, якщо не працювати, – приблизно на 10 років.