Жорстка критика РФ: Євросоюз підготував резолюцію до саміту в Києві

На черговому саміті Україна-ЄС, який пройде у Києві 12 жовтня, Євросоюз планує посилити критику агресії Росії, оскільки бойові дії на Донбасі продовжують забирати життя.

У проекті декларації за підсумками саміту після зустрічі вищих посадовців ЄС з президентом Володимиром Зеленським у Києві йдеться про те, що Євросоюз, як і раніше, глибоко стурбований безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової потужності РФ поблизу кордону з Україною, а також у незаконно анексованому Криму.

– Ми наполегливо закликаємо Росію забезпечити більшу прозорість і достовірно пояснити розгортання збройних сил і техніки в цих районах, – йдеться в проекті, підготовленому 13 вересня.

В ЄС вважають, що дії Кремля суперечать духу Мінських угод і не сприяють мирному врегулюванню конфлікту.

Водночас у проекті декларації використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії у війні, ніж у висновках останнього саміту ЄС-Україна, який відбувся у 2020-му.

– Ми засуджуємо порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і закликаємо РФ повністю взяти на себе відповідальність щодо цього, – наголошується в проекті декларації.

Джерело: EUobserver