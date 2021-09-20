Верховна Рада України уже у вівторок, 21 вересня, має розглянути законопроект про державний бюджет на 2022 рік.

Про це повідомив сьогодні на погоджувальній раді фракцій спікер парламенту Дмитро Разумков.

– У нас у вівторок планується до розгляду закон про державний бюджет України. Треба віддати належне, Кабінет міністрів вчасно, згідно з чинним законодавством, 15 вересня вніс цей законопроект до Верховної Ради. Комітет його опрацьовує, і ми зможемо вчасно розглянути це питання, – зазначив Разумков.

Він висловив сподівання, що бюджетної ночі цього року не буде, і головний фінансовий документ країни ухвалять вчасно.

Разумков уточнив, що на вівторок також заплановано розгляд блоку соціальних законопроектів.

Крім того, цього тижня в Раді хочуть розглянути законопроект №3959 – Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Також у планах нардепів – розгляд проекту закону № 4533 Про конституційну процедуру. За словами Разумкова, до цього документа внесено велику кількість правок, які повинен оптимізувати профільний комітет.

Водночас заступники голови ВР Руслан Стефанчук та Олена Кондратюк запропонували, щоб цього тижня парламент відреагував на незаконні вибори до Держдуми Росії на окупованих територіях Криму та Донбасу із залученням українських громадян.

– Відбулися вибори до Держдуми РФ. Я б дуже просив, щоб одним із питань, які будуть розглянуті Верховною Радою майбутнього тижня, – була все ж таки реакція парламенту України на те, що проходили вибори в окупованому українському Криму, на те, що залучалися до виборів українські громадяни, яких у незаконний спосіб доставляли для голосування, – наголосив Стефанчук.

Що відомо про держбюджет-2022

Кабінет міністрів на своєму засіданні 15 вересня схвалив законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. Уперше цей документ було розроблено на основі трирічної бюджетної декларації (затвердженої на 2022-2024 роки).

Серед пріоритетних сфер фінансування в Кабміні визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зростання реального ВВП України закладається на рівні 3,8%, а рівень інфляції, за прогнозами, становитиме 6,2%.

Курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Середньомісячна заробітна плата наступного року становитиме 15 258 грн, а мінімальна до кінця року повинна підвищитися до 6 700 грн.

Про ключові показники, які закладає уряд у держбюджет-2022, читайте в матеріалі.