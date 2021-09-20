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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Дуда проведе зустріч із Зеленським на Генасамблеї ООН

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках 76-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. 

Про це повідомили в канцелярії президента Польщі.

Так, 21 вересня в приміщенні генконсульства Польщі в Нью-Йорку запланована зустріч Дуди, Зеленського, а також президента Молдови Майї Санду і прем’єра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

Крім цього, під час візиту Дуда також проведе зустрічі з главами держав Бразилії, Туреччини, Монголії, Литви, Латвії та Естонії, а також представниками Організації Об’єднаних Націй. 

Передбачається, що Дуда зверне увагу на необхідність міжнародної солідарності та відзначить важливість дотримання міжнародного права.

Нагадаємо, 3 травня президенти Польщі, України, Естонії, Литви та Латвії у Варшаві підписали спільну декларацію.

У спільному документі глави держав підкреслили, що з надією дивляться в майбутнє, і побажали, щоб європейська цивілізація будувалася на засадах свободи, суверенітету, територіальної цілісності, демократії, верховенства права, рівності та солідарності.

Джерело: канцелярія президента Польщі

Фото: Офіс президента

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