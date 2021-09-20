Командувач ООС розповів, у чому небезпека російсько-білоруських навчань для України

Командувач Операцією об’єднаних сил Сергій Наєв розповів, у чому небезпека спільних навчань Росії та Білорусі для України. За його словами, є два фактори.

Водночас він зазначив, що зараз ознак створення наступальних угруповань військ не виявлено, а ситуація залишається контрольованою і продовжує відстежуватися.

– Найбільш небезпечним фактором варто вважати максимальне наближення районів проведення навчань до кордонів України. Іншим небезпечним фактором вбачається імітація або демонстрація повернення російських підрозділів у пункти постійної дислокації після завершення навчань і приховане створення угруповань на території Білорусі, – зазначив Наєв.

Він додав, що Збройні сили України передбачають різні варіанти розвитку ситуації, проводять моніторинг обстановки і утримують у готовності війська.

– Головне завдання – запобігти будь-яким діям РФ, не допустити дестабілізації обстановки і уникнути втягування ЗС України в можливі провокації, – резюмував Наєв.

Нагадаємо, в середині вересня на полігонах Білорусі та Росії почалися спільні навчання Захід-2021. Навчання проходили з 10 до 16 вересня.

Відзначимо, біля українського кордону залишаються близько 80 тис. військових РФ. Крім того, в Азово-Чорноморському регіоні досі залишаються російські кораблі та катери.