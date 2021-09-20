Слуга народу поки не розглядатиме кадрові зміни в Кабміні – Корнієнко

На засіданні фракції Слуга народу 20 вересня поки що не розглядатимуть питання відставок у Кабінеті міністрів.

Про це повідомив очільник політсили Олександр Корнієнко. Під час брифінгу він заявив, що раніше йшлося про можливі кадрові зміни в уряді наприкінці вересня — початку жовтня.

– Ми давно говорили, що це питання кінця вересня-початку жовтня. Поки не сильно кінець вересня, ще середина, — додав Корнієнко.

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що кадрові ротації в Кабінеті міністрів можуть відбутися вже найближчим часом. Він не виключає, що це буде наприкінці вересня – на початку жовтня.

На думку Дмитра Разумкова, в уряді замінять трьох або чотирьох міністрів, але хто саме це буде, він не сказав.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі жодні кадрові зміни в уряді не плануються. За його словами, Кабінет міністрів працює, не все ідеально, але не помиляється той, хто не працює.

Також Денис Шмигаль додав, що особисто у нього на сьогодні немає претензій до міністрів Кабміну.