Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував ухвалити закон, аби з’явилася можливість проводити засідання парламенту в онлайн-форматі.

Ця пропозиція прозвучала сьогодні під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Стефанчук виступив із такою ініціативою через те, що спікер Ради Дмитро Разумков зараз хворіє на коронавірус та перебуває на самоізоляції. Сьогодні він проводив засідання фракцій онлайн.

– На мою думку, така ситуація вкотре передбачає необхідність ухвалення законодавства про можливість переведення діяльності Верховної Ради у певних випадках онлайн, – наголосив Стефанчук.

Перший віце-спікер нагадав, що станом на зараз законодавство передбачає лише можливість проведення онлайн-засідань комітетів ВР.

– І все ж хотілося б, щоб цей досвід перейшов і на інші робочі органи Верховної Ради України, аби наші оці спілкування перестали нагадувати якісь скайп-вечорниці, і були більш наближені до роботи робочих органів ВР, – додав Стефанчук.

Про те, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус, стало відомо 10 вересня. Політик вперше хворів на Covid-19 рік тому, у листопаді 2020-го.

Наразі Разумков працює в дистанційному форматі. Сьогодні на засіданні фракцій він повідомив, що доручить своїм заступникам Руслану Стефанчуку та Олені Кондратюк проводити пленарні засідання ВР (доки він перебуває на самоізоляції).

Фото: Верховна Рада