У п’ятницю, 24 вересня, у Верховній Раді під час години запитань до уряду виступить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідне рішення було сьогодні ухвалене на погоджувальній раді фракцій ВР.

Темою доповіді очільника Кабінету міністрів, серед іншого, буде опалювальний сезон і тарифна політика.

– Ми підходимо безпосередньо до опалювального періоду – тарифи, готовність… Всі домовилися, що цього тижня під час години запитань до уряду ми заслухаємо Дениса Шмигаля щодо готовності, тих питань, які турбують українців, – зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Крім того, серед основних питань доповіді Шмигаля буде бюджетний процес.

Цю пропозицію підтримали представники депутатських фракцій і груп.

Нещодавно Денис Шмигаль запевнив, що в опалювальному сезоні 2021-2022 тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуться.

Крім того, в Кабміні гарантували, що протягом опалювального сезону ціна на газ для побутових споживачів не перевищуватиме 7,96 грн за кубометр. Вартість газу для бюджетної сфери та підприємств теплокомуненерго складатиме 7,44 грн за кубометр, що дасть можливість не підвищувати тарифи на тепло і гаряче водопостачання.