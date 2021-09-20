Закон про олігархів внесли до порядку денного Ради: можуть розглянути вже цього тижня

До порядку денного цього пленарного тижня Верховної Ради України включили так званий законопроект Про олігархів.

Відповідне рішення було ухвалено під час погоджувальної ради керівників парламентських фракцій і груп.

Все почалося з того, що фракція Слуга народу висловила незгоду із запропонованим порядком денним ВР і закликала включити до розгляду цього тижня два законопроекти:

• №5599 – Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів);

• №5600 – податковий проект закону про наповнення бюджету (Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень).

Спікер Ради Дмитро Разумков виступив проти задоволення вимог фракції. Він зазначав, що пропозиції Слуги народу, як і інших фракцій, надійшли занадто пізно – сьогодні зранку. Водночас, згідно з регламентом, пропозиції подаються не пізніше як за чотири дні до проведення чергового засідання ВР.

Крім того, Разумков закликав Апарат ВР розібратися, чому на засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під час розгляду документа Про олігархів не запросили авторів поправок.

– 17 числа комітет його розглянув (законопроект Про олігархів у другому читанні, – Ред.). Але не запросив ні авторів поправок, не надав таблиці. Якось це відбулося під грифом великої таємності. Я не розумію, що відбулося. Я звертаюся до Апарату, до керівництва Апарату. Розберіться, будь ласка, як так відпрацював секретаріат, – заявив Разумков.

Водночас голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко наполягав на необхідності розглянути включення законопроектів №5599 та №5600 у порядок денний. Разумков виконав цю вимогу.

– Я не можу не поставити вашу пропозицію, але ще раз застерігаю: ми включаємо в порядок денний законопроекти, не готові до розгляду. Немає ні таблиць, ні висновків юридичного управління, – заявив спікер ВР, нагадавши, що лише до законопроекту Про олігархів подано понад 1200 правок, а до документа №5600 – близько 12 тисяч.

У підсумку було проведено голосування, під час якого включення обох законопроектів до порядку денного підтримали представники Слуги народу, групи За майбутнє та Довіри.