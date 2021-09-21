Шоста сесія Верховної Ради IX скликання розпочнеться 21 вересня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Депутати мають включити до порядку денного:

проект закону Про Державний бюджет України на 2022 рік,

проект закону Про 80-річчя трагедії Бабиного Яру,

проект закону щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині,

проект закону щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг.

21 вересня народні обранці повторно в першому читанні розглянуть законопроект щодо термінів звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину.

На порядку денному сесійного засідання буде низка питань, що стосуються ринку праці:

про зміни до закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття,

про врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості,

про посилення захисту прав працівників,

про запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів.

Зупиняться депутати й на змінах до Закону України Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб та питанні реєстрації місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

У другому читанні під час пленарного засідання народні обранці опрацюють зміни до закону України Про гуманітарну допомогу та Про публічні закупівлі. Останнє стосуватиметься закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.