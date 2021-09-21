Шоста сесія Верховної Ради IX скликання розпочнеться 21 вересня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.
Депутати мають включити до порядку денного:
- проект закону Про Державний бюджет України на 2022 рік,
- проект закону Про 80-річчя трагедії Бабиного Яру,
- проект закону щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині,
- проект закону щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг.
21 вересня народні обранці повторно в першому читанні розглянуть законопроект щодо термінів звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину.
На порядку денному сесійного засідання буде низка питань, що стосуються ринку праці:
- про зміни до закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття,
- про врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості,
- про посилення захисту прав працівників,
- про запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів.
Зупиняться депутати й на змінах до Закону України Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб та питанні реєстрації місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
У другому читанні під час пленарного засідання народні обранці опрацюють зміни до закону України Про гуманітарну допомогу та Про публічні закупівлі. Останнє стосуватиметься закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.