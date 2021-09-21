Пленарне засідання Верховної Ради 21 вересня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку законопроектів у першому та другому читаннях.

Насамперед депутати розглянуть у повторному першому читанні проект закону щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину.

Крім того, 21 вересня в парламенті мають представити:

проект закону Про Державний бюджет України на 2022 рік,

проект закону Про 80-річчя трагедії Бабиного Яру,

проект закону щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Внести до порядку денного депутати мають і законопроект щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг.

Далі депутати опрацюють цілий пакет документів стосовно ринку праці.

Так, йтиметься про зміни до закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості, посилення захисту прав працівників та запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів.

Перше читання пройде й документ, що регулює питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту.

Зупиняться депутати й на змінах до Закону України Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб та питанні реєстрації місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.