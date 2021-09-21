Рада 23 вересня збереться на позачергове засідання – Арахамія

У четвер, 23 вересня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Пан Разумков сьогодні мені надіслав листа, що на четвер він призначив позачергове засідання. Його мали скликати ще раніше за ініціативою одного з народних депутатів щодо одного з законопроектів, який стосується ФОПів щодо скасування РРО – реєстраторів розрахункових операцій. Але я вже можу заявити, що ми цього робити не будемо, – розповів нардеп.

Також Давид Арахамія зазначив, що не розуміє, як Дмитро Разумков, перебуваючи на лікарняному, може призначити позачергову сесію.

10 вересня стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус. Це сталося попри те, що він вже хворів на Covid-19 рік тому, у листопаді 2020-го.

У понеділок, 20 вересня, Дмитро Разумков проводив засідання погоджувальної ради депутатських фракцій та груп дистанційно. А от засідання парламенту 21 вересня відкрив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Джерело: Україна 24