Зеленський розповів про плани на Генасамблеї ООН

Генеральна асамблея ООН є однією з майданчиків, де Україна може висловити протест щодо окупації Донбасу і Криму. 76-а сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку може стати однією з майданчиків для таких питань.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в США.

– Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це одна з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість, – сказав він.

Зеленський додав, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для зустрічей з лідерами різних держав.

– У нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів в Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій, – сказав глава держави.

Він також підкреслив, що ООН визнала Кримську платформу, що дуже важливо для України.

Нагадаємо, Зеленський разом з українською делегацією вирушив до США 20 вересня. Там протягом 21 та 22 вересня глава держави візьме участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН, де виступить із промовою.

Це вже другий візит Зеленського до США за останній місяць. Перший стартував 31 серпня і тривав декілька днів.

Джерело: Дом