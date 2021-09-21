Зеленський у США вшанував пам’ять загиблих під час теракту 11 вересня

Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника жертвам теракту 11 вересня у Нью-Йорку. Глава держави наразі перебуває з робочим візитом у США.

– 20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2 996 людей. 12 з них були українцями. Вічна пам’ять усім жертвам 9/11, – написав президент.

Володимир Зеленський прилетів у Нью-Йорк для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Спільні дебати лідерів країн пройдуть з 21 до 26 вересня.

Головними темами для обговорень на Генеральній асамблеї стане пандемія коронавірусу та зміни клімату. Серед тем також – окупація територій України, яку нещодавно внесли до порядку денного.

Сам Зеленський заявляв, що на сесії Генасамблеї хоче висловити протест щодо окупації Криму та Донбасу, а також знайти вирішення цієї проблеми. Також він наголосив, що Україна має використати цей візит для зустрічей зі світовими лідерами.

Теракт 11 вересня стався у 2001 році і став одним з найбільшим в історії людства за кількістю жертв. Тоді ісламістська організація Аль-Каїда захопила пасажирські літаки американських авіакомпаній. Два літаки спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Третій літак врізався у будівлю Пентагону. Пасажири четвертого лайнера дізналися про долю попередніх і разом з екіпажем атакували терористів-викрадачів. Літак потерпів катастрофу у безлюдному полі.

Внаслідок теракту 11 вересня загинуло 2 996 осіб, понад 6 тис. отримали поранення. Серед загиблих є 12 людей родом з України.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський