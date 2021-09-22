Пленарне засідання Верховної Ради 22 вересня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку невідкладних законопроектів, ратифікаційних питань, а також проектів законів у першому та другому читаннях.

Крім того, народні обранці мають перейменувати п’ять населених пунктів, змінити межі трьох міст, зокрема й Попасної Луганської області, а також призначити позачергові вибори в шести містах та селищах.

22 вересня в стінах парламенту мають розглянути три законопроекти, позначені президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні.

Йдеться, зокрема, про проекти законів:

Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (друге читання);

Про внесення змін до закону України Про державні нагороди України (перше читання);

Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення свята – День української державності (перше читання).

Внести до порядку денного мають і законопроект щодо організаційних питань роботи Кримської платформи.

У першому читанні парламентарі опрацюють проект закону Про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України, зупиняться на питаннях вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови та забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Йтиметься на засіданні й про позбавлення Кабінету міністрів України невластивих йому повноважень.

Повторне перше читання пройде проект закону Про державну реєстрацію геномної інформації людини.

До другого читання представлять законопроект про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів, та про врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню й поширенню коронавірусу.

12 питань на засіданні будуть присвячені процедурі ратифікації.