Під Києвом неподалік села Лісники обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок інциденту поранення отримав водій авто.

Що зараз відбувається на місці події, ви можете слідкувати у прямій трансляції.

В автомобіль влучило понад десять куль. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції. Поліція розпочала спеціальну операцію для розшуку зловмисників.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Як повідомляють ЗМІ, сам Сергій Шефір не постраждав. Пораненому водієві надавали медичну допомогу на місці події.