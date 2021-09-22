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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Обстріл авто Сергія Шефіра: трансляція з місця події

обстріл авто Сергія Шефіра

Під Києвом неподалік села Лісники обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок інциденту поранення отримав водій авто.

Що зараз відбувається на місці події, ви можете слідкувати у прямій трансляції.

В автомобіль влучило понад десять куль. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції. Поліція розпочала спеціальну операцію для розшуку зловмисників.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Як повідомляють ЗМІ, сам Сергій Шефір не постраждав. Пораненому водієві надавали медичну допомогу на місці події.

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