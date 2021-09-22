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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 22 вересня

Верховна Рада

Пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 22 вересня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Опрацювати парламентарі мають низку невідкладних законопроектів, питання ратифікації та проекти законів у першому та другому читаннях.

Три законопроекти в порядку денному позначені президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні.

Присвячені вони засадам державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, змінам до закону Про державні нагороди України та до Кодексу законів про працю України. Останнє, зокрема, стосуватиметься встановлення свята День української державності.

У першому читанні парламентарі опрацюють проекти законів, присвячені:

  • амністії з нагоди 30-ї річниці незалежності України;
  • вдосконаленню порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;
  • забезпеченню поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
  • позбавленню Кабінету міністрів України невластивих повноважень;
  • розширенню переліку порушень бюджетного законодавства.

До другого читання представлять законопроекти:

  • про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів;
  • про врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення й поширення коронавірусу;
  • про правила відбування адміністративного арешту.

12 питань порядку денного будуть присвячені процедурі ратифікації, п’ять – перейменуванню населених пунктів, три – зміні межі окремих міст та шість – призначенню позачергових виборів у містах та селищах.

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