Пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 22 вересня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Опрацювати парламентарі мають низку невідкладних законопроектів, питання ратифікації та проекти законів у першому та другому читаннях.

Три законопроекти в порядку денному позначені президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні.

Присвячені вони засадам державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, змінам до закону Про державні нагороди України та до Кодексу законів про працю України. Останнє, зокрема, стосуватиметься встановлення свята День української державності.

У першому читанні парламентарі опрацюють проекти законів, присвячені:

амністії з нагоди 30-ї річниці незалежності України;

вдосконаленню порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;

забезпеченню поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

позбавленню Кабінету міністрів України невластивих повноважень;

розширенню переліку порушень бюджетного законодавства.

До другого читання представлять законопроекти:

про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів;

про врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення й поширення коронавірусу;

про правила відбування адміністративного арешту.

12 питань порядку денного будуть присвячені процедурі ратифікації, п’ять – перейменуванню населених пунктів, три – зміні межі окремих міст та шість – призначенню позачергових виборів у містах та селищах.