У середу зранку, 22 вересня, невідомі особи розстріляли автомобіль, у якому їхав перший помічник президента України Сергій Шефір. Обстріл уже кваліфікували як замах на вбивство.

Наразі правоохоронці проводять спецоперацію із затримання зловмисників.

Про біографію Сергія Шефіра – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Сценарист і продюсер Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року у Кривому Розі (Дніпропетровська область), звідки родом і президент Володимир Зеленський. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут.

Свій творчий шлях Сергій Шефір починав із КВК, де виступав не лише як учасник, а й як автор текстів для команд Вищої ліги. Разом із братом Борисом Шефіром він писав для команд КВК: Мінськ, Махачкалинські бродяги, Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит, 95-й квартал, Збірна ХХ століття, Збірна ХХI століття.

Крім того, Шефір грав у командах КВК Криворізька шпана і Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит.

У 1995 році на фестивалі КВК Сергій і Борис Шефіри запросили Володимира Зеленського стати учасником команди Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит.

Відтоді розпочалася їхня багаторічна співпраця: Сергія Шефіра називають другом та бізнес-партнером Володимира Зеленського. У 2003 році вони разом заснували Студію Квартал-95, метою якої було виробництво власних телепроектів та розважальних шоу, а пізніше – і комедійних фільмів.

Сергій Шефір був співавтором телевізійного шоу Вечірній квартал. Крім того, він став продюсером і сценаристом низки фільмів та серіалів: Професор у законі, Новорічні свати, Свати, 8 перших побачень, Кохання у великому місті, Ржевський проти Наполеона, серіалу Слуга народу (в якому Зеленський виконав роль президента України Голобородька) та інших.

Під час президентської кампанії 2019 року Сергій Шефір увійшов до виборчого штабу Володимира Зеленського (був одним із лідерів штабу та супроводжував тоді ще кандидата в президенти під час усіх важливих зустрічей).

Після обрання президентом Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником (указ №305 від 21 травня 2019 року).

Сергій Шефір одружений, у нього є син Микита.

Що відомо про замах на Шефіра

Обстріл автомобіля, в якому перебував Сергій Шефір, стався в середу, 22 вересня, близько 10:00 ранку неподалік від села Лісники Київської області.

В авто потрапило понад 10 куль. На знімках з місця події видно прострелене лобове скло. Також сліди пострілів залишилися на бампері іномарки Audi.

Поранення отримав водій. Сам Сергій Шефір не постраждав.

Правоохоронці розпочали спецоперацію і шукають нападників. Обстріл уже кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура повідомив, що, за його даними, державної охорони у Сергія Шефіра не було.

А голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що у такий спосіб намагалися, так би мовити, передати привіт команді, передусім президенту.

Володимиру Зеленському, який наразі перебуває із робочим візитом у США, вже доповіли про замах на його помічника Шефіра.

Усю останню інформацію про замах на Шефіра – читайте в матеріалі.

Фото: УНІАН, 24tv