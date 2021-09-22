Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває із візитом у США, одразу після виступу на Генеральній асамблеї ООН повернеться до Києва. Це пов’язано із замахом на його першого помічника Сергія Шефіра.

Про це глава держави поінформував у відеозверненні.

– Десь дві години тому розстріляно автомобіль мого першого помічника, а що важливіше – мого близького друга Сергія Шефіра… Вважається, що це був замах на вбивство. Одразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю в столицю, – повідомив президень.

Зеленський підтвердив, що Шефір живий, а водій отримав поранення і зараз знаходиться в лікарні.

На місці інциденту працюють правоохоронці, введено план перехоплення.

Зеленський наголосив, що поки що не знає, хто стоїть за замахом.

– Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але я їх силами не вважаю, тому що передавати мені “привіт” пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що цей інцидент не вплине на обраний ним та його командою курс.

Що відомо про замах на Шефіра

Обстріл автомобіля, в якому перебував Сергій Шефір, стався в середу, 22 вересня, близько 10:00 ранку неподалік від села Лісники Київської області.

В авто потрапило понад 10 куль. На знімках з місця події видно прострелене лобове скло. Також сліди пострілів залишилися на бампері іномарки Audi.

Поранення отримав водій. Сам Сергій Шефір не постраждав.

Правоохоронці розпочали спецоперацію і шукають нападників. Обстріл уже кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура повідомив, що, за його даними, державної охорони у Сергія Шефіра не було.

А голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що у такий спосіб намагалися, так би мовити, передати привіт команді, передусім президенту.

Володимиру Зеленському, який наразі перебуває із робочим візитом у США, вже доповіли про замах на його помічника Шефіра.

Усю останню інформацію про замах на Шефіра – читайте в матеріалі.

Джерело: Володимир Зеленський