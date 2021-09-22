Зеленський обговорив з президентом Microsoft розширення IT-співробітництва

Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив розширення присутності Microsoft в Україні з президентом корпорації Бредом Смітом.

– Ми зацікавлені у створенні в України дата-центру Azure. Також йшлося про участь Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм і взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації, – написав глава держави у Twitter.

Обговорив з @BradSmi розширення присутності @Microsoft в Україні. Ми зацікавлені у створенні в ???????? дата-центру #Azure. Також ішлося про участь #Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм і взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації. pic.twitter.com/PaonaUo8D7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

Зеленський під час зустрічі наголосив, що в Україні нині створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

– Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України, – наголосив глава держави.

Зеленський запросив Сміта відвідати Україну у зручний для нього час.