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Валентина Летяк |

Зеленський обговорив з президентом Microsoft розширення IT-співробітництва

Зеленський з президентом Microsoft

Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив розширення присутності Microsoft в Україні з президентом корпорації Бредом Смітом.

– Ми зацікавлені у створенні в України дата-центру Azure. Також йшлося про участь Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм і взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації, – написав глава держави у Twitter.

 

Зеленський під час зустрічі наголосив, що в Україні нині створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

– Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України, – наголосив глава держави.

Зеленський запросив Сміта відвідати Україну у зручний для нього час.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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