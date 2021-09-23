До Верховної Ради можуть пройти п'ять партій – соціальне опитування

Політичні партії Слуга народу, Європейська солідарність, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Сила і честь могли б подолати прохідний бар’єр у 5% на виборах до Верховної Ради, якби вони були заплановані на найближчу неділю.

Про це свідчать результати опитування Динаміка соціально-політичних настроїв та оцінок населення України, проведеного Центром Соціальний моніторинг 11-19 вересня.

24,7% українців, які мають намір голосувати та визначилися з вибором, підтримали б політичну партію Слуга народу. На другій сходинці перебуває Опозиційна платформа – За життя з показником у 17,1%.

За Європейську солідарність віддали б свій голос 15,9% громадян, Батьківщину підтримали б 11,2% українців, а за політпартію Сила і честь проголосували б 5,8% респондентів.

На проходження до Ради має шанси політсила Українська стратегія Гройсмана (4,8%), що перебуває у межах статистичної похибки.

Інші політичні партії не змогли б подолати прохідний бар’єр, оскільки наразі мають підтримку лише від менш ніж 3% українців, які визначилися з вибором.

Цікаво, що 4,1% респондентів воліли б зіпсувати бюлетень. 15,2% громадян не визначилися, яку політичну партію підтримують, а ще 14,1% українців не пішли б на вибори.

Загалом опитали 3 010 осіб віком від 18 років методом індивідуальних інтерв’ю за місцем проживання респондентів у регіонах, які підконтрольні українському уряду.