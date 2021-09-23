23 вересня у Верховній Раді відбудеться два засідання – чергове та позачергове. Онлайн-трансляцію обох пленарних засідань дивіться на Фактах ICTV.

Найважливіше питання порядку денного – друге читання законопроекту №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначеного президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

Серед інших важливих питань – внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які стосуються оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

О 16.00 відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає його на вимогу 165 народних депутатів.

Розглядатимуть законопроекти щодо зменшення фіскального тиску та спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.