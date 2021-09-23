Рада провалила голосування за скасування обов’язкових касових апаратів

Верховна Рада на позачерговому засіданні 23 вересня не підтримала законопроект №2645 та два альтернативні щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів.

У сесійній залі не вистачило голосів, адже зареєструвався лише 161 депутат.

Документом пропонувалося внести зміни до закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг в частині скасування норм щодо розширення сфери застосування.

Його повністю зняли з розгляду, оскільки за те, щоб відправити закон на доопрацювання або на повторне перше читання, голосів також не вистачило.

Ухвалення цього законопроекту чекали ФОПи, які 23 вересня зібралися на мітинг під Верховною Радою.

Між ними та поліцією сталися сутички, постраждала одна із мітингувальниць. Жінку з травмою ноги забрала швидка.

Підприємці намагалися прорватися через кордон поліції під Верховною Радою і перекрити рух вулицею Грушевського. Але мітингувальників з дороги відтіснили.