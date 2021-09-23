Видача російських паспортів українським громадянам на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та Криму доказ безкарності і неповаги до міжнародного права.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

– Видача сотням тисяч українців на тимчасово окупованих територіях України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності і неповаги до міжнародного права? Більш того, Росія сама про це офіційно заявляє і змушує наших громадян брати участь у виборах до російського парламенту, – заявив Зеленський.

Як додав глава держави, якщо ООН дієво й потужно не відреагує на проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України й роздачу російських паспортів, то це доказ того, що оживляти організацію пізно.

– Але я вірю, що не пізно і ООН має підтримувати тих, хто хоче змінити світ на краще, – додав президент.

Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський 20 вересня прибув до США разом із українською делегацією. Мета візиту – участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Головними темами сесії стали пандемія коронавірусу, зміни клімату. Також відомо, що обговорюють ситуацію на Донбасі й в Криму.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський ставить за мету консолідувати міжнародну підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до країни, боротьби з пандемією.