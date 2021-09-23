У четвер, 23 вересня, традиційно о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради. На порядку денному – голосування у другому читанні за законопроект №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

У першому читанні нардепи розглянуть зміни до деяких законів (№5148) щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми, а також кілька альтернативних законопроектів, якими пропонується внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції.

Питання другого читання:

законопроект №4046 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств;

внесення змін до Податкового кодексу України (№4278) щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

відповідні зміни (№4279) щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях – до Митного кодексу України;

проект закону №2515 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним;

законопроект №5542-1 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб тощо.

Відразу після основного засідання відбудеться позачергове засідання парламенту, яке голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає на 16.00 за вимогу 165 народних депутатів.

На його розгляд виносяться чотири законопроекти, які стосуються внесення змін до Податкового кодексу щодо зменшення фіскального тиску та спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.