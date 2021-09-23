Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення сьогодні у Верховній Раді так званого законопроекту про олігархів.

Відповідний коментар глава держави оприлюднив на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Він, зокрема, подякував тим нардепам, які сьогодні підтримали законопроект №5599, а це представники Слуги народу, Голосу, депутатських груп За майбутнє та Довіра.

На думку Зеленського, завдяки цьому закону Україна отримає шанс на побудову цивілізованих відносин між великим бізнесом та державою.

– Було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено… Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом, – оголосив президент.

Варто зазначити, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні сьогодні супроводжувався блокуванням трибуни та протестами від ряду опозиційних фракцій.

Розгляд відбувався за скороченою процедурою. І хоча до документа було внесено понад 1200 поправок, проте вони в основному були проігноровані. На голосування в залі були поставлені лише 13 поправок, кожна з яких автоматично зумовлювала підтримку чи відхилення низки інших.

Ініціатором законопроекту №5599 є саме президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти. У парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно із положеннями законопроекту, рішення про внесення тієї чи іншої особи до реєстру олігархів ухвалюватиме Рада національної безпеки і оборони (РНБО). А вони, відповідно, будуть затверджуватися указами президента України.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект для експертного висновку Венеційської комісії. 16 вересня Венеційська комісія прийняла запит України на розгляд законопроекту №5599 про так званих олігархів.

Ряд політиків заявляли, що законопроект може порушити базові права людини та вплинути на свободу слова в Україні.

Що передбачає закон №5599 про олігархів

Згідно із законопроектом, в Україні буде створено Реєстр олігархів. Документ також передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.

Відповідно до закону олігарх – це особа, яка відповідає щонайменше трьом із чотирьох критеріїв:

бере участь у політичному житті;

впливає на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає домінуюче становище на ринку відповідно до закону України Про захист економічної конкуренції та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

вартість активів особи перевищує 1 млн прожиткових мінімумів.

Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалюватиме РНБО.

Про інші деталі ухвалення законопроекту – читайте в матеріалі.

Джерело: Володимир Зеленський