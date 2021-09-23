Зеленський в ООН: Україна не засинала, це складно зробити під звуки вибухів

22 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави під час виступу говорив про війну на Донбасі, яка триває з 2014 року.

– Пора прокидатись? Чесно – Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів, під звуки пострілів, які лунають на нашому окупованому Донбасі восьмий рік поспіль.

Зеленський наголосив, що кожного року кількість загиблих внаслідок російської агресії лише зростає. Він це повторював під час виступів у 2019 та 2020 роках і зараз. Якщо у 2019 році кількість загиблих становила 13 тис., то цього року це 15 тис.

– Щороку ці цифри звучать в ООН з однією лише поправкою – щороку ці цифри, на жаль, зростають… Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності.

Президент запропонував проводити засідання ООН в “гарячих точках”, щоб справді бачити та розуміти глобальні проблеми. Він додав, що Україна готова брати участь у засіданнях біля будь-якої з точок.

Сесія Генеральної асамблеї ООН проходить у Нью-Йорку. Загальні дебати світових лідерів розпочалися 21 вересня і триватимуть до 27 вересня. Головна тема обговорень 76-ї сесії – пандемія Covid-19 та зміни клімату.