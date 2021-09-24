Енергетична війна, яку розв’язав Газпром: Шмигаль про ціни на газ у Європі

Збільшення цін на газ у Європі – це енергетична війна, яку розв’язала російська компанія Газпром. Мета – швидше ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді України.

– Те, що ми бачимо з цінами на газ на європейських біржах – це енергетична війна, яку розв’язав Газпром для шантажу та введення в експлуатацію Північного потоку-2. Це очевидний факт…

На думку Шмигаля, це підтверджується зменшенням експорту газу з боку Газпрому та відмовою від потужностей української газотранспортної системи.

– Спотова ціна на європейських біржах досягла рекорду за всю історію і становить понад 25 грн за куб м у перерахунку.

Прем’єр-міністр додав, що задля захисту населення від коливання цін уряд зобов’язав усі газопостачальні компанії запровадити річний продукт.

Шмигаль запевнив, що тарифи на газ та опалення не зміняться для українців. Уряд забезпечив для цього всі умови. Крім того, фінансування програми субсидій було збільшено на 12 млрд грн.

Ціни на газ у Європі зросли вже у два з половиною рази з початку року. Експерти прогнозують подальше зростання.

Європейські запаси палива наразі на 20% менші за норму. Детальніше про ціни на газ у Європі – у матеріалі.