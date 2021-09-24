Кандидатів у міністри можуть заслухати на засіданні Слуги народу у Трускавці – нардеп

Кандидатів на посади очільників міністерств Кабміну, у яких планують провести кадрові ротації, можуть заслухати під час засідання фракції Слуга народу у Трускавці.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповіла заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

За її словами, засідання фракції буде нарадою народних депутатів з президентом, представниками Офісу президента і членами Кабміну. Євгенія Кравчук додала, що на цій зустрічі мають підбити підсумки виконаної роботи і намітити плани на майбутнє.

Днями голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко повідомив, що політсила планує велике засідання в Трускавці за участю президента України Володимира Зеленського та членів уряду.

За його словами, воно триватиме кілька днів – у п’ятницю-неділю (тобто 1-3 жовтня). Ключові питання планують розглянути у другій половині дня п’ятниці, а також вдень у суботу, 2 жовтня.

Олександр Корнієнко також підтвердив, що велике виїзне засідання фракції буде присвячене обговоренню стратегії роботи на наступний рік, досягнень за минулі два роки та плану щодо законопроектних робіт.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що кадрові ротації в Кабінеті міністрів можуть відбутися вже найближчим часом, наприкінці вересня – на початку жовтня.

На його думку, в уряді замінять трьох або чотирьох міністрів, але хто саме це буде, він не сказав.