У п’ятницю, 24 вересня, у Верховній Раді відбудеться чергове пленарне засідання. Онлайн-трансляцію дивіться на Фактах ICTV.

Розпочнеться воно о 10.00 з години запитань до уряду.

Перед народними депутатами звітуватиме прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він розповість про підготовку до опалювального сезону, тарифи і ціни на комунальні послуги, а також надання субвенцій з державного бюджету на субсидії населенню.

Верховна Рада сьогодні також розгляне кілька важливих законопроектів.

Серед них – внесення змін до Податкового кодексу щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії та внесення змін до закону про державний бюджет на 2021 рік щодо збільшення видатків на закупівлю, проектування та встановлення кисневих станцій.

Тиждень тому з трибуни Верховної Ради Денис Шмигаль заявив, що в опалювальному сезоні 2021-2022 тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуться.

Крім того, в Кабміні гарантували, що протягом опалювального сезону ціна на газ для побутових споживачів не перевищуватиме 7,96 грн за кубометр.